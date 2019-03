”Pajala Liikheelä – Pajala i rörelse” är namnet på den danssatsning som började med föreställningen ”Samlingen–Yhessä”, och som genom ett samverkansprojekt växte till fem dagar i dansens tecken.

Dansinitiativets föreställning ”Birds (come back to bones)”, som hade premiär i Luleå för ett år sedan, inleder festivalen på fredagskvällen. Under veckoslutet håller gästlärare workshoppar för såväl professionella dansare som för barn och unga.

Premiären av ”Samlingen–Yhessä” avslutar dansveckan. Det är en föreställning från Riksteatern i samproduktion med Tornedalsteatern, som leds av dansaren och koreografen Lisa Hennix Raukola. Hon har forskat kring dans och rörelse i Tornedalen, främst genom intervjuer med lokalbefolkningen:

– Vi har pratat om dans, och även om andra rörelser. Lite politiska rörelser, lite kvinnorörelser. I alla rörelser har dansen kommit in, och varit så viktig som mötesplats. En kvinna berättade att tolv personer knökade in sig i en gammal Amazon och åkte till en skitig barack för att dansa till grammofon hela natten.

Dessa berättelser blir en del av föreställningen:

– Dansminnena hänger ofta ihop med möten mellan människor. Ibland är det ett fysiskt minne som inte går att beskriva med ord, utan det krävs dansens uttryck. Det är vår historia vi ska berätta, och den ska utgå från Pajala och Tornedalen, berättar Lisa Hennix Raukola.

Jan Johansson och Susanne Rantatalo spelar tornedalsk världsmusik på torsdagskvällen, och spelar även till den dans som det bjuds upp till efter föreställningen ”Samlingen–Yhessä” på söndagseftermiddagen.