Det är A 9 som hyr parkeringen av Fortverket. Kilangi är som förvaltare ansvarig för fastighetsbeståndet inom Boden med flera orter i länet och det inkluderar även parkeringarna.

– Det var väl mest I 19s parkering som haft problem med skrotbilar och sedan har det också spillt över lite till A 9, säger Kilangi.

Att folk överger sina bilar är lite säsongbetonat och problemet kommer och går.

– Skrotbilar brukar dyka upp under våren och sommaren och sedan avtar problemet under hösten och det är lugnt igen under vintern. Sedan börjar det om under våren, säger Kilangi.

Det man gjort nu är att A 9 fixat parkeringstillstånd för sina anställda som ska ligga synliga i bilen för dem som nyttjar parkeringen.

– Det ska också bli parkeringsövervakning av parkeringen som startar idag måndag 1 juli. Vi har ett avtal med bolaget som ronderar där och ger felparkeringsböter för bilar som inte har p-tillstånd eller står där otillåtet.

– På det sättet hoppas vi det ska bli bättre, säger Niklas Kilangi.

– Det är endast kommunen som har tillstånd att flytta fordonet. Det ska sedan hållas på en bestämd plats en tid där ägaren har möjlighet att hämta fordonet. Händer inget går bilen till skrot och ägaren debiteras, säger Niklas Kilangi.

Enligt honom är det fastighetsägaren det vill säga försvarsmakten som får stå för borttransporten som markägare.