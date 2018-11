Den 91-årige Juoksengibon Ture Toolanen är helt utblottad sedan han fått en räkning på över 200 000 kronor från länsstyrelsen. Han har inte ens råd med sin egen begravning. Myndigheten omhändertog 19 katter som har kommit och gått hemma hos pensionären sedan han han för några år sedan började sätta ut mat åt en vildkatt och kostnaderna har skenat. Ture Toolanen själv är dock så dement att han inte ens är medveten om att katterna inte längre bor hos honom.

Det är SVT Nyheter Norrbotten som i en uppmärksammad granskning har berättat om detta i flera artiklar sedan i måndags.

Ture Toolandens situation har berört många. Nu startar privatpersoner insamlingar för att täcka djurvännens jätteskuld till länsstyrelsen – eller rentav driva en överklagan. På bara ett dygn har över 60 000 kronor samlats in enbart via två insamlingar på sociala medier.

Ture Toolanens systerson Roger Monfelt, 70, har inte Facebook och blir överraskad när han får höra om detta.

– Ojdå! Jag är helt överraskad. I mina dagar trodde jag aldrig det här. Jag är glad och det är kul att svenska folket är så givmilda, säger han till Norrbottens Media.

Många har upprörts för att så stora resurser har lagts på att omhänderta katter som inte varit i dåligt skick, utan för att några av dem bedömts som förvildade. Roger Monfelt är också kritisk mot länsstyrelsens hantering. Det kanske mest talande exemplet är att de som skulle fånga in katterna under tolv dagar körde bil i över 727 mil, vilket givetvis ledde till stora kostnader, för att till sist bara lyckas fånga in fyra katter.

– Jag fattar inte hur de kan sitta och köra 700 mil, två gånger per dag fram och tillbaka, utan att ens hitta några katter, säger Roger Monfelt.

Sonja Andréasson, en föräldraledig småbarnsmamma i Göteborg, har startat en insamling. Hon berättar att hon startat ett nytt konto för att ta emot pengarna, som sedan ska förvaltas av Tures systerson.

– Jag förstår att länsstyrelsen har handlat utifrån sina riktlinjer men att det har fattats mänsklighet i det hela. Ture är dement och kan inte riktigt svara upp till myndighetsbeslutet, så jag vill att han får tillbaka pengarna, säger hon.

Trots att hon inte har så många följare på Facebook har insamlingen fått in över 8 000 kronor.

– Jag är jätteglad. Jag trodde inte det skulle bli så pass mycket redan, säger Sonja Andréasson.

Skribenten Nima Daryamadj har också startat en insamling, som redan fått in över 50 000 kronor. Han säger att han tänker vara transparent med var pengarna går och att Ture och hans anhöriga, när insamlingen är klar, får besluta om de vill använda pengarna för att betala av skulden eller för att driva hans sak rättsligt.

– Jag har fått kontakt med en person som ska hjälpa till med att överklaga länsstyrelsens beslut, säger Roger Monfelt.