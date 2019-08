Omsluten av tunga, svarta tygdraperier ligger scenen, själva hjärtat i lokalen som snart slår upp sina dörrar för danskonsten.

Repetitioner pågår. Under invigningshelgen den 6–8 september är det premiär för ”Morgondagens vittnen”, den femte och avslutande delen i serien ”Mångfaldens magasin” som startade i Tyskmagasinen i Karlsvik för fem år sedan.

Föreställningen är en dansteater baserad på berättelser om krig och flykt – i dag och under andra världskriget. Professionella dansare, nysvenskar och äldre medverkar på scenen där rörelsespråket står i centrum.

Det skrattas, applåderas och pratas i grupper. Några kastar sig ut i en ring på golvet för att göra ”plankan” medan andra sitter i tyst koncentration.

När koreografen Benno Voorman reser sig för att visa en rörelse uppstår fullt fokus både från scengolv och åskådarplats. Plötsligt ljuder svag, smäktande syrisk musik ur högtalarna och en scen med två personer på ljusblå trästolar spelas upp.

Sara Arnia och Eine Johansson kom båda från Finland till Norrbotten som krigsbarn under andra världskriget och fick frågan om att medverka i föreställningen:

– Jag blev väldigt glad, och lite överraskad. Men jag har alltid gillat rörelse och dans. Det är skönt att titta på, för det berättar en historia som vi kan förstå, säger Sara Arnia som ser fram emot att få träffa en ny publik:

– Och vi ska spela för ungdomar också, det blir intressant att se hur de reagerar.

De medverkande har tagit del av varandras berättelser och historier, och upptäckt många gemensamma beröringspunkter. Eine Johansson berättar om känslosamma möten:

– Det är ett återskapande av minnen, det märkte jag häromdagen när vi hade en övning. Jag fällde tårar när jag berättade, det trodde jag var passerat, men här kom det. Det blev så starkt.

Per Sundberg är konstnärlig ledare och Marie Wårell verksamhetsledare för Dansinitiativet. Just nu lever de dygnet runt med förberedelserna inför invigningen. Att något som de arbetat för i åtta år är på väg att bli verklighet rör upp många känslor:

– Jag jobbade alldeles för länge i går, gjorde alltifrån att identifiera vilken storlek på plastpåsar som behövs till de olika papperskorgarna till hur vi ska bygga olika saker. Då läste jag mitt första utkast till invigningstal, och det kändes bra. Men när man är helt färdig och läser något som har kraft och känslor och berättar en liten historia och tänker fan, vi har jobbat hårt länge, då bara ”buääh”, säger Per Sundberg och skrattar.

Marie Wårell har svårt att ta in att det snart är dags:

– I vissa lägen, som när kodlåsen kom upp på dörren, tänkte jag ”åh, det händer”. Fast då hade vi ändå suttit här inne ett tag. Och när tygerna runt scenen kom upp och det faktiskt blev ett scenrum. Det går lite långsamt innan man förstår rent känslomässigt, när vi hela tiden är mitt inne i det.

Direkt efter invigningen ska ”Morgondagens vittnen” ut på turné i länet, både som skolföreställning och för allmänheten.

– Sen ska vi turnera i två månader i Västerbotten och Norrbotten med barnproduktionen ”Mitt bland stjärnor”. Den 15 oktober är det Luleå dansresidens, efter det åker vi på turné med ”Birds (come back to bones)” och Per går in i produktion av ”Föreställning i en föreställning”. Och så ingår vi i ett regionalt utvecklingsprojekt, berättar Marie Wårell.

De är i mål – men samtidigt i startgroparna. För det är nu det börjar.

– Vi är så nöjda med huset, men ännu viktigare är vad vi fyller det med, vad vi kan skapa för innehåll, säger Per Sundberg.