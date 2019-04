Läs mer: V vill stoppa privat alternativ

När Ströms slott AB kommer och knackar på dörren i Pajala så vill Harry Rantakyrö att partiet ska säga nej, precis som man gjorde i barn- och utbildningsnämnden i Gällivare nyligen. Företaget som vill anställa dagbarnvårdare i kommunen fick däremot ett välkomnande besked av kommunstyrelsen i Pajala. Även av Socialdemokraterna.

Ströms slott har inte kollektivavtal – och det irriterar Harry Rantakyrö.

– Jag är skeptisk till att de tar in aktörer utan att teckna kollektivavtal. Sen säger man från företaget att det är Kommunal som inte vill teckna avtal, men det gör man ju för att de inte följer alla krav. De betalar lön per barn som en dagbarnvårdare tar emot. Jag blir oerhört besviken när jag läser att Socialdemokraterna har tankar på att ta in de här till Pajala, säger ex-rådet.

Rantakyrö har partikamrater som är lika skeptiska – men som ändå röstade för att Ströms slott ska få söka tillstånd att bedriva barnomsorg i kommunen. De menar att det inte är någon idé, eftersom företaget kan överklaga beslutet och vinna i förvaltningsrätten som de har gjort tidigare i Pajala. Men Rantakyrö köper inte det.

– Kommunen kan visst ställa krav. Om inte kollektivavtal så kan man i alla fall kräva något som liknar kollektivavtal. Det är redan bedrövligt att släppa igenom det här i kommunstyrelsen. Man vill ju behålla sina väljare och få tillbaka LO-medlemmar. Det här är inte ett bra sätt att få tillbaka dem.

För Rantakyrö är det här så pass viktigt att han inte längre kan stå bakom partiet om det fortsätter.

– Man får hoppas att de tar sitt förnuft till fånga i fullmäktige. Kör de vidare med det här så är mina dagar i partiet avslutade ganska snabbt. Jag är inte med i något som jag inte kan stå för.

Leif Gramner (KD) har svårt att se varför man ska säga nej.

– De som av ideologiska skäl har försökt stoppa det här har gått på pumpen i förvaltningsrätten och jag tycker att det är onödigt att gå den vägen. Pajala kommun har redan försökt det en gång. Vi ska däremot vara väldigt noggranna med kriterierna och vilka krav vi ställer på pedagogiken.

Något som kan bli problematiskt är om någon dagbarnvårdare tar sig an ett fåtal barn i någon mindre by. Till exempel i Junosuando går redan få barn i förskolan.

– Det skulle kosta skjortan för oss om det blir några få barn kvar. Men om de skulle ta hela bunten så skulle det å andra sidan vara bra ekonomiskt. Men jag vill säga att vi inte är ute efter någon privatiseringsvåg i Pajala. Det här företaget har sökt tillstånd här och har samma rätt som alla andra.