Erbjudandena handlar om allt från lokala företag som är villiga att ställa om den egna produktionen till förmedling av internationella kontakter till tillverkare av skyddsutrustning av olika slag.

Niklas Ranneberg berättar att de för någon vecka sedan fick mellan 80 och 120 erbjudanden per dygn i olika former. De har även anställda som tjänstgör under helgerna för att de inte ska missa något.

Upplever ni att det finns mindre seriösa företag som försöker sko sig på er?

– Det förekommer säkert och skulle inte förvåna mig, säger han.

Personalen går igenom vart och ett av alla erbjudanden och förmedlade kontakter för att klara ut vad regionen har nytta av och bör samt kan gå vidare med. Den klassificerar vad det är för produkter, säkerställer att regionen kan få leveranser inom snar framtid och säkerställer även kvaliteten kopplad till produkterna.

Niklas Ranneberg förklarar att regionen även får en viss försörjning via Socialstyrelsen, som tilldelar landets regioner utrustning utifrån de mest kritiska bristområdena.

– Situationen varierar dessutom över tid. Om man till exempel tar visir som vi får återkommande erbjudanden om så har vi säkrat tillgången av den typen av produkter just nu.

Hur länge är just nu?

– Det beror på. Det har ju att göra med hur många som är smittade och sjuka. Vi följer folkhälsomyndighetens prognoser, säger Niklas Ranneberg.

Coronaläget är stabilt i Norrbotten. Många som insjuknar i covid-19 behöver aldrig uppsöka vård, men en del blir svårt sjuka. Länet har hittills haft 17-18 intensivvårdade patienter. Enligt smittskyddsläkaren Anders Nystedt ligger Norrbotten lite före i epidemikurvan jämfört med andra motsvarande "provinser".

Regionen tillgodoser inte enbart den egna verksamheten med skyddsutrustning, utan till viss del också länets kommuner. Niklas Ranneberg tillägger att de sparar intressanta erbjudanden och kontakter för eventuella behov i framtiden.

Har ni haft nytta av dessa erbjudanden?

– Absolut.

Av någon lokal leverantör?

– Det är en i Boden, som tillverkar sprit (för rengöring reds. anm.) åt oss. Han har ställt om sin produktion och har levererat ganska mycket. Vi har också innestående ordrar. Det är ett jättebra lokalt exempel. Man blir glad över att företag och medborgare vill hjälpa till, avslutar Niklas Ranneberg.