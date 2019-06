Det är fortsatt helt okej temperaturer i större delen av länet, men mycket moln och tidvis skurar. Fjällvädret är fortsatt instabilt med hård vind och regn med snöinslag.

Kusten

Växlande molnighet och 15-19 grader. Under eftermiddagen eller kvällen tätnar molnen från sydväst och följs under kvällen och natten av regn. I natt 10-13 grader. Västlig vind med friska vindbyar.

Inlandet

Växlande molnighet och 14-18 grader. Under eftermiddagen eller kvällen tätnar molnen från sydväst och följs under kvällen och natten av regn. I natt 8-13 grader. Västlig vind med friska vindbyar.

Fjällen

Tillfälligt upphörande byar av regn eller snö. Under dagen tätnar molnen från sydväst följt av regn, sent idag i norr snöinslag som fortsätter in över natten. 3-8 grader. Västlig eller nordvästlig vind. I natt ökande till lokalt hård vind, 15-20 meter per sekund.

