Kusten

De lokala skurarna börjar i Västerbotten men under eftermiddagen kommer det även upp till Norrbotten med temperaturer kring 15-20 grader. Ikväll rör sig skurarna bort åt nordost. Under natten ligger temperaturer kring 10-15 grader. Sydlig eller sydostlig vind med friska vindbyar.

Inlandet

Även inlandsborna får dra på sig regnrocken idag. Under eftermiddagen drar åskovädret in, temperaturen ligger kring 13-18 grader. Under natten blir det kallare med temperaturer kring 8-13 grader. Sydlig vind med friska vindbyar.

Fjälltrakten

Mycket moln och från eftermiddagen skurar. 10-15 grader, på kalfjället lokalt ner mot fem grader. I natt rör sig ett mer sammanhängande regnområde in från sydväst. Nattemperatur på 5-10 grader. Sydlig eller sydostlig vind, på kalfjället friskt eller lokalt hård vind.