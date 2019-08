De sydvästliga vinden för med sig regn och skurar som når delar av Norrbotten på tisdagseftermiddagen, enligt SMHI:s meteorolog Caroline Vahlberg. Skurarna avtar söderifrån under kvällen och natten, varpå vädret stabiliseras något under onsdagen för att sedan återgå till ett läge med regnskurar under torsdag och fredag.

Kusten

Först mest soligt, under dagen växlande molnighet eller på en del platser rätt mycket moln och från eftermiddagen regn- och åskskurar. På dagen runt 20 grader och sydlig eller sydvästlig vind. I natt mattas skurarna av och det kan bildas dis eller dimma, då som lägst knappt 10 grader och svag vind.

Inlandet

Under dagen växlande molnighet eller på en del platser rätt mycket moln och från eftermiddagen regn- och åskskurar. 15-19 grader och sydvästlig vind. I natt mattas skurarna av och det kan bildas dis eller dimma, då 7-10 grader och svag vind.

Fjällen

Regnet längst i norr upphör under förmiddagen och det blir växlande molnighet och främst från eftermiddagen regn- och åskskurar. 12-18 grader, högst i lågterrängen. I natt fortsatt någon skur och 4-8 grader. Växlande vind.

