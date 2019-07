I juli 2018 stod det klart att regeringen ville satsa 80 miljoner kronor för att utveckla rymdbasen Esrange. Syftet med pengarna var enligt regeringen att utveckla en så kallad testbädd för tester av framtidens bärraketer och raketteknik.

Satsningen kräver också en större personalstyrka och just nu har Swedish Space Corporation, SSC, 19 jobbannonser ute.

– Det är 80 miljoner som vi nu investerar och bygger en ny verksamhet för att testa och hjälpa Europa med ny rymdteknik, nya typer av raketer som man återanvända, det är det vi håller på att rusta för med folk, säger Lennart Poromaa.

Det handlar om nyanställningar till en helt ny avdelning på Esrange som kommer bestå av bland annat rymdingenjörer, flygsäkerhetsingenjörer, nätverkstekniker, signalingenjör och systemutvecklare. Men det finns även en förhoppning om mer pengar från regeringen för att kunna ta klivet till att börja skjuta upp små satelliter. Något som kommunledningen nu ställer krav på regeringen om.

Läs mer här: Kirunapolitikernas rymdkrav på regeringen

Och här: Ministerns svar på Kirunas rymdkrav

Esrange skulle i så fall bli först ut i Europa med att skjuta upp små satelliter. När nu Esrange rekryterar folk så finns planerna på framtida satellituppskjutningar med i bilden.

– Man kan säga att vi rekryterar med en profil att de ska kunna jobba både inom testbäddverksamheten, det kommer att ske på samma plats mer eller mindre, och satellituppskjutning. I förlängningen kommer det att behövas mer folk om vi får ett positivt beslut från regeringskansliet att de kommer att finansiera den här extrasatsningen så kommer vi att behöva rekrytera ännu fler människor, men det här är ett första steg kan man säga, säger Lennart Poromaa.

– Det är svårt att säga, men min gissning är kanske ytterligare 20 personer om regeringen beslutar sig för att satsa på det här, det är egentligen nu vi behöver få ett besked under det här året. Det går så fort och det finns konkurrens ute i Europa och vi har legat före under väldigt lång tid så nu måste man nog trycka på knappen om man vill vara med annars går nog det här oss ur händerna, det är så jag personligen känner. Vi hoppas på någon form av beslut under hösten.

Esrange har idag cirka 150 anställda. Nyanställningarna är ett välkommet tillskott.

– Det är alltid roligt när man rekryterar, det är en trevlig utveckling.