Under söndagsmorgonen för två veckor sedan slogs larmet inne på äldreboendet Klippan i Haparanda. En maskerad man tog sin in genom att slå sönder ett fönster med yxan som han sedan tog med sig in på äldreboendet när han gick runt och försökte ta sig in i olika rum. Han nådde inte längre än till korridoren eftersom alla dörrar var låsta.

Polisen har säkrat spår och väntar på teknisk undersökning. Man har ännu inte fått någon träff på spåren och har ingen misstänkt.

– Ingen såg vem det var. Vi har bara signalement på kroppsstorleken eftersom han hade huva på sig. Vi hoppas få någon träff på spåren som är säkrade, annars blir det här ett svårutrett fall, säger polisens förundersökningsledare Jan-Erik Abrahamsson.

Brottsmisstanken rubriceras nu som olaga intrång och skadegörelse.

Kvällen efter gjorde en man inbrott hos Folktandvården i Haparanda. Där fick polisen snabbt tag på mannen som nu har släppts på fri fot, men som fortfarande misstänks för inbrottet. Polisen hittade medicin från folktandvården hos mannen. Man kan inte bekräfta någon koppling till den maskerade yxmannen.