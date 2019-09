Resegarantin

Om din resa ställs in på grund av att flygbolaget går i konkurs kan du få kompensation via den så kallade resegarantin. Garantin innebär att resenärer får kompensation från resegarantin om deras resa ställs in eller avbryts på grund av att den som arrangerat resan, eller förmedlat det sammanlänkade researrangemanget, har gått i konkurs. Garantin gäller vid paketresor bestående av minst två olika resetjänster, till exempel transport och boende, hyrbil eller en turisttjänst.

Resegarantin gäller inte för reguljära flygbiljetter, enligt Konsument Europa.

Kreditkort eller betalkort?

Har du som resenär betalat resan med ett kreditkort kan det vara möjlighet att få ersättning. Olika banker har olika regler. Har du betalat med betalkort, då pengarna dras direkt från kontot, kan det vara svårare att få tillbaka pengarna. Vänd dig direkt till kortföretaget för att fråga vad som gäller.

Undersök din försäkring

Många rese- och flygbolag erbjuder särskilda återbetalningsförsäkringar i samband med köpet. Kolla vad som gäller specifikt vid en konkurs och vänd dig till det ställe där du tecknat en eventuell försäkring. Du bör även kolla om din hemförsäkring innefattar något skydd mot konkurser.

Krav på konkursboet

En sista utväg för att få tillbaka pengarna är att vända sig med sina krav till konkursförvaltaren för att kräva pengar ur konkursboet. Detta innebär däremot en juridisk process som kan pågå i flera års tid.

Tillfälligt lån från UD

Om ett flygbolag går i konkurs och du inte har tillräckligt med pengar för att ta dig hem kan du i vissa fall få låna pengar från utrikesdepartementet om du befinner dig i en nödsituation. Detta gäller däremot endast om det inte finns några andra alternativ att tillgå, exempelvis hjälp från närstående.