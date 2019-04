Vattenfall meddelar att elpriserna sjunker på grund av det kraftiga snöandet i områden där Vattenfall har vattenkraft. Jonas Stenbäck, chef för Vattenfall försäljning, berättar att snön i år kommit med ett så rikligt tillskott till vattenkraftsområdena så att man inte sett något liknande på det senaste decenniet.

Elpriserna ligger just nu under 40 öre per kilowattimme, det kan jämföras med nu i januari då priserna var runt 20 öre dyrare per kilowattimme. Priset ligger även några ören lägre jämfört med samma period ifjol och Vattenfall beskriver läget på elmarknaden som stabilt.