2015 köpte Stenvalls trä sågverket som var ur drift. Sedan dess har man bara hållit anläggningen varm, men det har kostat ungefär en och en halv miljon kronor per år, säger Folke Stenvall.

– Nu kan vi inte vänta längre. Nu måste vi köra, säger Stenvall.

Setras beslut att stänga sågverket i Kalix spelar naturligtvis också en roll i beslutet.

– Det har ju blivit ett utrymme på råvarusidan, så det hade inte gått att öppna tidigare, men nu går det.

24 anställda siktar man på från starten. Med tanke på situationen i Kalix lär det finnas de som vill ha jobb. Och det finns säkert de från förra eran som vill tillbaka till Seskarö.

Stenvalls trä menar att sågverket på Seskarö gör att man har en komplett organisation i Norrbotten. Nu har man furu på 16 cm och grövre på Seskarö, grantimmer från tio centimeter i Örarna, klen furu på Lövholmen och grövre furu i Sikfors.

– Med Seskarö kan vi öka volymen. Våra kunder blir färre och färre, men orderna blir större och större och det krävs större volymer, säger Folke Stenvall.

Man kommer att satsa på ett nytt virkesmagasin, en maskinhall för truckar och traktorer och ny teknik inne på sågverket. Bland annat tänker man köpa in en logscanner och en boardscanner för att kunna kontrollera kvaliteten på timret och automatisera virkessorteringen. Man har lämnat in bygglovsansökningar till Haparanda stad under fredagen.