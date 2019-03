Enligt preliminära tittarsiffror från MMS sågs TV4-premiären av Jägarna i går kväll av 790 000 tittare. Det innebär en tittartidsandel på 26,2 procent i TV4:s huvudmålgrupp alla 15–64 år.

– Trots att Jägarna drog en rekordpublik till C More, som vi inte sett med någon svensk dramapremiär tidigare, valde ändå 800 000 tittare att bänka sig framför TV4-premiären i går kväll. Det är väldigt glädjande och visar på kraften som finns i Jägarna, säger Fredrik Arefalk, kanalchef på TV4 och C More Film och serier.

Enligt uppgifter till PT är det redan klart att det blir en säsong två av succéserien som spelades in i Älvsbyn.

– Det är givetvis så att vi tittar på möjligheten till en ny säsong. Men än så länge är inget klart, säger Fredrik Arefalk.

Jägarna hade premiär på C More i november och blev då den mest framgångsrika premiären för en dramaserie på streamingtjänsten någonsin.