Föreningen Samer i syd ville sprida fakta om samefolkets arvskultur och naturnära levnadssätt. De ville både sprida kunskap om sin egen kultur, men också visa på samhörighet till andra urfolk.

– Till en början kontaktade vi sametingsledamöterna och bad dem komma med visdomsord, men det var svårt att få ihop tillräckligt många, säger Helena Dådring som är ordförande för Samer i syd.

Istället började föreningen samla in samiska visdomsord via Facebook och fick in flera hundra. Nu har de hamnat i den nyutgivna boken ”Vijsesvuohtabáhkogirjje – Visdomsordbok 1918-2018”. Den är huvudsakligen skriven på svenska, men innehåller även visdomsord på språken lulesamiska, nordsamiska, sydsamiska, engelska, finska och norska.

– Det är viktigt att bevara gamla visdomsord eftersom de fortfarande är aktuella. Så mycket har vi ju inte utvecklats sedan 1918, säger Helena Dådring.

Det är stor variation på de över 100 visdomsorden som återfinns i boken.

– Det är många från samiska barn, men också från renskötare som känner frustration och beskriver sina upplevelser, säger Helena Dådring.

Hon har själv ett visdomsord med i boken: "Tänkvärt – även ett litet frö kan bli något stort!"

– Jag fick inspiration till det eftersom jag älskar tallar.