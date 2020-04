I mars tog kultur- och utbildningsnämnden beslut om en ny skolstruktur, samtidigt bestämdes även att nattis, barnomsorg på obekväm arbetstid, skulle stängas till sommaren.

Enligt statistik från hösten 2019 var 30 barn inskrivna på nattis. Sovande barn varierade mellan 0-6 med ett snitt på två barn per natt. Övrig obekväm arbetstid, alltså tidig morgon eller sen kväll, var det som mest 12 barn i verksamheten. Att stänga nattis skulle spara tre miljoner kronor per år.



Men nu ser nattis ut att kunna få leva kvar ett tag till.

– Jag kommer att förslå att man tillför resurser så att de inte bryter till hösten. Vi kommer att tillföra KUN extra pengar, det är mitt förslag, så att de kan köra året ut, säger kommunalrådet Gunnar Selberg (C).

Tanken är att göra ett omtag och se över om det finns någon alternativ lösning till nattis.

– I så fall så måste vi skapa förutsättningar för tidiga lämningar och sena hämtningar och de delarna, eller så kör vi vidare med nattis. Men det får blir en senare fråga.



Två miljoner måste tillföras för att kunna fortsätta med nattis till hösten.

– Vi lever i en tung industristad med mycket nattskift och tidiga och sena skift, vi har en industristruktur som kräver det här helt enkelt. Det kan också vara utifrån de här coronaspekterna, vi vet inte hur det kommer att se ut till hösten.

– Det formella beslutet är inte taget ännu, men det här förslaget kommer jag att lägga och jag har det förankrat också, säger Gunnar Selberg.