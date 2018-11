Norrbotten SMHI har utfärdat två vädervarningar för Norrbotten. Den ena rör fjällkedjan, där det under torsdagskvällen väntas blåsa upp ordentligt. Natten mot fredag väntas vindstyrkor upp emot 24 sekundmeter och under fredagen kan det lokalt förekomma vindar i stormstyrka. Då väntas även täta snöbyar dra in.

Ute på Bottenviken varnar SMHI för att det under fredagen blåser upp till kuling, vilket gör att det även kan bli blåsigt vid kusten.