Kusten: Över främst Norrbotten kan en del moln och lättare snöfall dröja sig kvar under förmiddagen, annars väntas en solig dag och omkring 0 grader. Från sena kvällen ökad molnighet västerifrån och 7-13 minusgrader, lokalt något kallare. Nordlig eller nordvästlig vind, ikväll svag och i natt sydlig vind.

Inlandet: Längst i norr kan en del moln dröja sig kvar under morgonen, annars väntas en solig dag och 0-5 minusgrader. Från kvällen ökad molnighet från sydväst som i natt följs av snöfall. Under sena kvällen kallast med 10-15 minusgrader, lokalt kallare. Under natten stigande temperatur. Nordlig eller nordvästlig avtagande vind, i eftermiddag växlande. I natt omkring sydlig vind.

Fjälltrakterna: Mest soligt väder och på dagen 3-10 minusgrader. Ikväll ökad molnighet från sydväst som i natt följs av snöfall. I kväll kallast med 10-15 minusgrader, lokalt något kallare. Nordlig eller nordvästlig avtagande vind, på kalfjället tidvis frisk. I eftermiddag svag växlande vind och till natten omkring sydlig vind, på kalfjället åter frisk eller lokalt hård.