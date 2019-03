Kusten: Under morgonen i norr ymnigt snöfall, i söder regn som kan frysa på kalla vägar. Regn och snöfall drar under förmiddagen österut och följs av sol eller växlande molnighet och mest uppehåll, 5-9 grader. Under kvällen tillfälligt ökad molnighet och någon snöby. I natt mest klart och omkring 0 grader. Sydlig vind, i kväll byig tilltagande vind, i natt västlig vind med hårda eller mycket hårda vindbyar.

Inlandet: Under dagen tilltagande sydvästlig byig vind, i natt västlig vind med hårda eller mycket hårda vindbyar på 20-24 m/s. Molnen lättar något under morgonen, på dagen växlande molnighet och främst i västra delen någon snöby, 0-5 plusgrader. Under eftermiddagen mulnande följt av snöfall och tillfälligt sjunkande temperatur. I natt delvis uppklarnande, men främst i väster snöbyar. Temperatur omkring nollan.

Fjällen: Under dagen tilltagande sydvästlig eller sydlig vind, i eftermiddag på kalfjället mycket hård ca 20 m/s. Under kvällen med början i södra Lapplandsfjällen vridande väst och på kalfjäll och utsatta dalgångar risk för storm ca 25 m/s. Vinden avtar sakta mot morgonen. I övrigt molnigt och snöfall eller snöbyar, som främst från kvällen kan vara ymniga. Temperatur i lågterräng omkring 0 grader, i högterräng 4-8 minusgrader.

