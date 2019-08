Kusten: Mest klart väder med svag vind. Under dagen även tillfälligt något ökande nordlig vind. temperaturen på kring 16-20 grader.

Inlandet: Klart till halvklart och inte uppehåll för det mesta. Risk för åska men främst mot Västerbotten. 17-21 grader under dagen och under natten 5-10. Längst i norr kan det krypa ner till nollgradigt.

Fjällen: Soligt under dagen och temperaturer på 14-18 grader. Under kvällen 5-10. Svag vind men under dagen tillfälligt någon nordlig ökande vind.