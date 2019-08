Under sommaren är den mest utlånade vuxenboken på Bodens bibliotek Camilla Läckbergs ”En bur av guld”, som hittills lånats ut 41 gånger. Därefter kommer ”Skamvrån” (Sofie Sarenbrant), ”Broder Jakob” (Emelie Schepp), ”Se mig falla” (Mons Kallentoft) och ”Mitt hjärta är ditt” (Anna Jansson). På sjätte plats kommer Karin Smirnoffs ”Vi for upp med mor”, som i Luleå har varit den mest utlånade boken under sommaren. Därefter kommer ”Tillbaka till den lilla ön i havet” (Jenny Colgan), ”Blindtunnel” (Tove Alsterdal) och ”Svart näckros” (Michel Bussi). På tionde plats kommer Stina Jacksons ”Silvervägen”, som också är nominerad till Bonniers Bokklubbars pris ”Årets bok” 2019.