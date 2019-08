Under semestern är det många som ägnar mer tid för läsning. Under juni, juli och augusti är den mest utlånade boken på Luleå biblioteks vuxenavdelningar Karin Smirnoffs ”Vi for upp med mor” som hittills lånats ut 61 gånger. Därefter kommer ”Broder Jakob” (Emelie Schepp), följt av ”Blindtunnel” (Tove Alsterdal), och ”En bur av guld” (Camilla Läckberg). På femte plats kommer återigen Karin Smirnoff med ”Jag for ner till bror”. Sedan följer ”Allt jag har fått lära mig” (Tara Westover), ”Folk med ångest” (Fredrik Backman), ”Tillbaka till den lilla ön i havet” (Jenny Colgan), ”Skamvrån” (Sofie Sarenbrant) och ”Testamente” (Nina Wähä).