Under två dagar håller Jennifer Widefall, Hassan Hodroj och Alice Hansson i ett popup-café på Hembygdsområdet i Gällivare. Under sina tre veckor på Face Of Gällivare fick de uppdraget att planera och genomföra ett projekt för att främja mångfald, jämlikhet och motverka diskriminering.

– Då valde vi att ha ett sommarcafé, och för att få hit mer folk har vi tagit hit sommarorkestern, Gellmalaget och RANmix dancers, säger Jennifer Widefall.

För att inkludera alla har de satsat på att sälja billigt fika, som de själva bakat, och det verkar vara ett lyckat koncept. Gårdagen drog fullt hus i alla åldrar.

– Det har varit jättekul att arbeta med det här tillsammans, det är ämnen vi alla brinner för och vi har verkligen fått ut vårat budskap, säger Jennifer Widefall.

Hassan Hodroj berättar att det bästa varit att få se den glädje och gemenskap caféet bidragit till.

– Igår hörde jag barnen säga att det är jättekul, att det var deras bästa dag, när jag hörde det blev jag glad i hjärtat. Det är ett litet café som gör mycket positivt, och sprider kärlek till alla, säger han.

All vinst kommer skänkas till kvinnojouren Nike.

– Man vill inte utesluta någon men vi tänkte att vi skulle fokusera på en grupp och då valde vi kvinnojouren, för att kvinnor och barn är särskilt utsatta, säger Jennifer Widefall.

På Face of Gällivare var ett av syftena att ta vara på ungdomars tankar och idéer.

– Det har varit jättekul. De har verkligen jobbat hårt och det känns som att de hade ett bra syfte med projektet. De har lyckats ge ett budskap och skapa en mötesplats, säger Lena Koberg, projektledare.