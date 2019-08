Kusten: Temperatur på 16-20 grader, under natten 5-10 grader. Vinden är ostlig och under dagen kan ett regnområde röra sig in norrifrån.

Inlandet: Temperaturer 16-20 grader, under natten 5-10 men på sina håll kan det komma att närma sig nollstrecket. Framåt kvällen kan det komma in regn norrifrån. Ostlig vind.

Fjällen: Växlande molnighet och 13-16 grader. Under natten varierande molnighet och temperaturer på 4-8 med lägre temperaturer lokalt. Ostlig vind.