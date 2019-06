Georg Strömbäck i Sänkmyran kan beskrivas som verklighetens Uppfinnar-Jocke.

– Jag har tio patent. Jag har alltid varit uppfinningsrik, säger Georg Strömbäck.

Maskinerna som kan förändra skogsbruket radikalt är en markberedare, en maskin som matar jord och - sist men inte minst - planeringsmaskinen.

– Planteringsmaskinen är hjärtat, säger Georg Strömbäck som tillägger att arbetet pågått ”i minst 15 år” och att den byggts om i omgångar för att allt ska bli perfekt.

– Nu är den klar, säger Georg Strömbäck.

Planteringsmaskinen fungerar, mycket enkelt beskrivet, så att den har ett magasin för 10 000 plantor som fylls på i en behållare och vidare ner i marken.

– Det finns uppgifter om att det med manuell plantering är möjligt att sätta sex plantor per minut, det är en överdrift. Maskinen klarar 16 plantor per minut, faktiskt upp till 21 plantor per minut, säger Georg Strömbäck.

– Jag är i höga skyarna förstås, säger Georg Strömbäck och skrattar men tillägger allvarsamt att erfarenheten är att det ekonomiska stödet till innovatörer är dåligt.

– Jag har fått avslag på alla ansökningar, utom på ett stöd på 130 000 kronor från länsstyrelsen år 1993 tack vare Christina Lugnet som då var näringslivschef i Haparanda kommun, och cirka 100 000 kronor från Kalix kommun.

På fredag ska 30 skogstjänstemän från hela landet besöka Georg Strömbäck.

– Det är spännande, säger Georg Strömbäck.