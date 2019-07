Förra sommaren beskrivs på många sätt som extrem. Den långvariga värmen lyfte särskilt glass- och dryckesförsäljningen till ovanligt höga nivåer.

Till exempel ökade glasstillverkaren Triumf Glass i Göteborg sin omsättning med 85 miljoner kronor till 400 miljoner kronor.

Mycket, kanske hälften, var tack vare sommaren. Maj var en bonusmånad. Vi är inte vana att ha en sommarmånad i maj. Vi brukar räkna med fem, sex sommarveckor och förra året var det tolv, tretton, säger Felix Müntzing, presstalesperson på Triumf Glass.

"En normalsommar"

I år, under perioden maj och framåt, ligger försäljningen sex, sju procent under fjolårets nivå, enligt honom. Försäljningen balanseras upp delvis av nya kunder.

Än så länge är det en normalsommar. Det vi kan se i år är att vi har sålt mindre isglass, säger Felix Müntzing.

Även hos den något mindre tillverkaren Alvesta Glass märks en försäljningsminskning när det gäller glass, på runt 10 procent jämfört med sommaren 2018. I fjol omsatte bolaget 121 miljoner kronor, jämfört med 85 miljoner kronor 2017.

Vi ser en klar minskning från förra året och något sämre tillväxt än tidigare år. Men vi är ett mindre expansivt bolag och ökar mycket ändå, säger Richard Hertvig, vd för Alvesta Glass.

Även i dryckesbranschen märktes ett tapp i juni.

Förra året var det både värmerekord och fotbolls-VM. Men med det i beaktande är det ändå ett relativt bra år. Vintern och våren var bra, säger Erika Danckwardt-Lilleström, kommunikationsansvarig på Sveriges bryggerier, som hoppas att den höga temperaturen nu lyfter försäljningen ett extra snäpp.

Matbutiker får uppsving

Dagligvaruhandeln, som står för en stor del av glass- och dryckesförsäljningen, brukar generellt gynnas av höga sommartemperaturer, enligt branschorganisationen Svensk Handel.

Soligt väder innebär ofta att vi satsar mer på maten, mer grillmiddagar och picknicks. Vi möts och träffas i det fina vädret, säger Hans Tjernström, presschef på Svensk Handel.

Sällanköpsvaruhandeln, försäljningen av bland annat kläder, skor och sportartiklar, föredrar oftast mulet väder. Jämfört med i fjol ökade exempelvis både kläd- och skoförsäljningen under juni, jämfört med motsvarande period 2018.

Svensk Handels prognos är att detaljhandelsförsäljningen under juni, juli och augusti kommer att uppgå till totalt 207 miljarder kronor. En del av handeln som brukar få ett uppsving under sommaren är byggsektorn då semestern för många innebär en tid att ta tag i renoveringsprojekt och liknande. Försäljningen i detaljhandeln under juni till augusti i fjol uppgick till 202 miljarder kronor.

I glassbranschen ses inte värmevågen som en absolut garanti för en försäljningsökning.

Optimalt glassväder är 18 till 25 grader, när det är uppemot 30 grader är det mer dricka som gäller, säger Felix Müntzing.