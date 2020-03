I måndags fick Norrbotten det allra första fallet och under tisdagen kom nästa. Båda personerna har varit på samma resa till Italien.

Under onsdagseftermiddagen meddelade Region Norrbotten om tre nya fall i Norrbotten. Informationen gick ut 17:30.

– Det handlar om fem personer totalt, inte fem nya alltså, säger John Sandström kommunikatör i beredskap hos Regionen.

Coronavirusets spridning ökar i omfattning. På onsdagen var närmare 500 personer i Sverige smittade, varav fler än 200 i Region Stockholm. Sammanlagt har 497 personer i Sverige bekräftats smittade av coronaviruset. 233 personer i Region Stockholm (26 nya fall under onsdagen), 85 personer i Västra Götaland (37 nya fall under onsdagen) och 60 personer i Region Skåne (35 nya fall under onsdagen).