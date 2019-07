Den 1 juli släppte Sveriges yngre läkares förening (Sylf) en rapport som visar att en tredjedel av de AT-läkare som svarat säger att de troligtvis kommer att byta bransch inom de närmsta åren. Anledningen till detta är bland annat stress och dåliga arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Anne Liljedahl är ordförande på Sylf i Norrbotten och berättar att problemen även känns igen bland AT-läkare i Norrbotten.

– Det finns en kronisk underbemanning. På de klinikerna som är underbemannade måste man täcka upp för varandra det medför en ständig stress för man vill alltid göra det bästa för sina patienter. Vetskapen om att någon annan kommer att behöva göra mitt jobb om jag är sjuk skapar en inre stress när man egentligen bara försöker ta hand om ett systemproblem.

Anne Liljedahl berättar att läget för AT-läkare är stabilt i Norrbotten. Många AT-läkare fortsätter att arbeta som läkare i länet samtidigt som rollen som AT-läkare medför mycket press.

– Som AT-läkare vill man vara på plats och vara engagerad. Man vill inte komma med allt för mycket kritik för att man ska kunna vara kvar och fortsätta jobb. Det är en svår position att vara i. Man vill inte göra sig helt omöjlig.

Hon arbetar själv som ST-läkare på Cederkliniken i allmänmedicin och tycker att det är tråkigt att höra om den rådande situationen.

– Det är tragiskt om vi inte lyckas fånga personerna i regionen. Vi tappar inte bara kompetens utan även nya idéer och utvecklingsmöjligheter. Det är tyvärr så att det som oftast driver folk till psykisk ohälsa och utbrändhet i branschen är att man är väldigt engagerad och motiverad och vill göra saker bra.

Region Norrbotten är den största arbetsgivaren för AT-läkare i länet med fem sjukhus och en rad vårdcentraler. Gällivare sjukhus är en av dessa fem sjukhus och när Sylf rankade de bästa AT-sjukhusen förra året så hamnade Gällivare sjukhus på en topplacering. Ola Wulf arbetar som överläkare på medicinkliniken och studierektor för AT-läkarna i Gällivare och berättar om vikten av att fånga upp AT-läkare i ett tidigt skede.

– Man passerar en rad olika kliniker under sin AT-tid och har väldigt många chefer under de 21 månaderna som man gör sin AT-tjänst. Där har studierektorn ett ansvar att fånga upp dem så att de inte ska gå in i vägen eller byta yrke. Men att vilja byta yrke är en tyvärr en tendens som finns hos både sjuksköterskor och läkare i dag, säger han och fortsätter:

– De måste få hjälp med att hantera stress och snabba förändrade situationer. Jag tror att om vi hjälper dem att hitta mekanismer så att fler stannar kvar i yrket.