En vacker utställning

Gerd Aurell, Helena Laukkanen, Irja Bodén, Monica L Edmondson, J. A. Juvani, Lotta Lampa, Heikki Marila, Roger Metto, Lukas Göthman, Anni Rapinoja, Erling Rehnsfeldt, Heli Ryhänen, Erika Stöckel och Morten Torgersrud

Konstmuseet i Norr, Kiruna

Pågår till den 19 mars 2020

Ingen personal och ingen utställningskatalog till ”En vacker Utställning”. Vi irrar omkring lite vilset och får söka skyltar.

Det är trist, för det här är en fin utställning av samtidskonst, av tolv svenska, finländska, norska och samiska konstnärer. Det är spännande installationer, fantasifulla verk och färgstarkt måleri.

En vägg är fylld med rosafärgat industripapper, det som används för att torka rent. För att vi ska förstå att det är sådant papper har konstnärerna Gerd Aurell och Helena Laukkanens lämnat kvar ett par pappersrullar på golvet.

De har format papperet till till mänskliga huvuden, dokument, tygliknande uppsättningar, ja det måste ses och kan inte beskrivas. Det enda som tillförts industripapperet är bläck. Konstnärerna kallar verket "Göken gal från varje väderstreck" och det blir så galet bra på de höga väggarna och i det sparsamma höstljuset.

Nästa överraskning är en stor, naken man som sitter i en gunga. Mannen i gungan kallas ”Slow motion” och är skapad av Heli Ryhänen. Hon har byggt den gamle mannen av konstläder, stål, en kedja och trä. Denne store man, en jätte på 2,65 meter ska gunga långsamt och påminna om det förflutna, jättens återkomst till barndomen. Tyvärr sitter han helt stilla i gungan.

Den tredje överraskningen finns i ett litet utrymme. Där finns hyllor fyllda av skor, väskor och hattar. Det är finska konstnären Anni Rapinoja som arbetar med det påträffar i naturen. Det ingår i ”Naturens garderob” och det är så läckert med pumps som är så långt ifrån skomakarens råvaror.

Sedan också kraftfull bildkonst. Kirunafödde Roger Metto vågar använda kraftfulla färger på stora kvadratiska dukar. Tankarna går till skivsomslaget till Beatles album ”Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” även om vi anar Kiirunavaara i bakgrunden. Sedan finns naturligtvis Tjuonavagge, ”Lapporten”, på en bild. På de tre verkens himlar har Lukas Göthman skrivit texter på engelska. På himlen över gruvberget har han skaldat ”Looking for the only right way”.

Det är en utställning som överraskar och imponerar i ett ännu alltför dött museum.