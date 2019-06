Kusten:

Dagen blir mestadels solig, lokalt kan det förekomma någon åskskur, frampå dagen högsommarvarmt med 25-30 grader. I natt 14-18 grader. Vind omkring syd.

Inlandet:

Soligt eller växlande molnighet, främst under eftermiddagen och kvällen kan kraftiga regn- eller åskskurar förekomma. I natt fortsatt en del skurar som mattas av under morgonen, lokalt bildas dimma. Temperatur under dagen cirka 25 grader, i natt cirka 15 grader. Vind omkring syd.

Fjälltrakterna:

Soligt eller växlande molnighet, främst under eftermiddagen och kvällen kan kraftiga regn- eller åskskurar förekomma. I natt fortsatt en del skurar som mattas av under morgonen, lokalt bildas dimma. Temperatur under dagen 15-20 grader, i natt ca 5 grader. Vind omkring syd.