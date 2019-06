I kustlandet ökar molnigheten västerifrån under dagen med inslag av regn. Temperaturer kommer att ligga mellan 15 - 21 grader. I natt får kustlandet varierad molnighet och 7 - 12 grader. Västlig vind med friska eller hårda vindbyar väntas.

I inlandet väntas mycket moln och över norra Lappland tidvis regn som lokalt kan bli kraftigt. Störst solchanser finns i södra Lappland. Inlandet väntar temperaturer mellan 6 - 12 grader. I natt varierad molnighet och 2 - 7 grader. I norra Lappland lokalt omkring 0 grader. Västlig vind med friska eller hårda vindbyar.

I fjälltrakterna väntas mycket moln och tidvis regn, över norra Lapplandsfjällen väntar lokalt kraftigt regn med inslag av snö. Temperaturen sjunker under dagen till mellan 2 - 7 grader, på kalfjället omkring 0 grader. Under kvällen kväll drar nederbörden bort och under natten minskar molnigheten.