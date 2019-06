Kusten:

Regn- och åskskurar som lokalt kan ge rikliga mängder. Under dagen efterhand mer ihållande regn och 7-15 grader, med de lägsta temperaturerna över Västerbotten. Under eftermiddagen och kvällen börjar nederbörden sakta upphöra söderifrån, och under natten börjar regnet släppa sitt grepp även över Norrbotten. Då 7-10 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska eller hårda vindbyar.

Inlandet:

Regn- och åskskurar som lokalt kan ge rikliga mängder. Frampå dagen mer ihållande regn, troligen främst över mellersta och norra Lappland. 7-13 grader. I kväll minskad molnighet i sydligaste Lappland, medan regnet i norr fortsätter. Under natten börjar regnet i norr mattas av, då 4-8 grader. Vind omkring nordväst med friska eller hårda vindbyar.

Fjälltrakterna:

Mycket moln och tidvis regn eller skurar. 3-9 grader. Nordvästlig vind, på kalfjället frisk eller lokalt hård.

SMHI varnar för stora regnmängder under dagen i Norrbotten utom fjällen.

Kulingvindar väntas på Bottenviken där en klass 1-varning utfärdats.