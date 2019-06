Kusten:

Klart till halvklart, under dagen väntas cirka 25 grader. Närmast kusten kan havsdimma dra in och då kan det bli betydligt svalare. Under eftermiddagen och kvällen kan de förekomma lokala skurar, främst i de norra delarna. Inatt 10-15 grader. Vind omkring syd.

Inlandet:

Klart till halvklart under dagen cirka 25 grader. På eftermiddagen lokala skurar och främst i norra delen med inslag av åska. Inatt 10-15 grader. Vind omkring syd, från ikväll växlande vind.

Fjälltrakterna:

Mycket moln och tidvis regnskurar, frampå dagen 15-20 grader, lägre i högterrängen. Under kvällen minskad molnighet och mest uppehåll. Inatt cirka 10 grader, från morgonen åter tidvis regnskurar. Vind omkring syd, från kvällen växlande vind.