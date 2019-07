I dag blir det kring 30 grader i nästan hela Norrbotten. I Boden, Jokkmokk, Älvsbyn, och Övertorneå visar SMHI:s prognos att det blir 33 grader. Och i morgon bli det ännu varmare i stora delar av länet.

Kusten: Inledningsvis höga slöjmoln som kan vara täta, men under dagen mest soligt med en del stackmoln innanför kusten och fram på dagen 26-31 grader, lokalt någon eller ett par grader varmare. I natt mest klart och 15-19 grader. Vind omkring syd, tidvis växlande.

Inlandet: Inledningsvis en del höga slöjmoln som kan vara täta, men under dagen mest soligt med något stackmoln under eftermiddagen. Dagstemperatur 25-30 grader. I natt mest klart och 15-19 grader. Vind omkring syd. Under dagen i norra Lappland omkring västlig vind och i natt allmänt växlande.

Fjälltrakterna: Höga slöjmoln som kan vara täta rör sig bort och följs av mest soligt väder och 20-25 grader, lokalt någon grad högre. I natt mest klart och 10-15 grader. I södra Lapplandsfjällen omkring sydlig eller växlande vind, i norr istället omkring västlig och dagtid upp till frisk vind.

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, i den norra delen extremt stor. Det är fortsatt eldningsförbud i Norrbotten, utom fjällen.

Högsta temperaturer i dag, andra siffran är morgondagens temperatur:

Arjeplog: 30, 31

Arvidsjaur: 31, 32

Boden: 33, 34

Gällivare: 29, 29

Haparanda: 26, 30

Jokkmokk: 33, 33

Kalix: 29, 31

Kiruna: 25, 27

Luleå: 29, 29

Pajala: 30, 29

Piteå: 32, 30

Älvsbyn: 33, 33

Överkalix: 32, 33

Övertorneå: 33, 32