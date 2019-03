Molnigheten ökar norrifrån under dagen och lätt snöfall förekomma. På dagen 2-6 minusgrader. I natt snöfall på flera håll som ser ut att bli ymnigt över delar av länet. Västliga vindar som i natt över slår om till nordliga, då blåsigt med hårda vindbyar.

Halvklart till mulet och i nordligaste Lappland kan lätt snöfall förekomma. På dagen 2-6 minusgrader, men absolut kallast i norr. Under kvällen och natten kan snöfall tidvis förekomma. 10-15 minusgrader i norra Lappland men i södra delen liknande temperatur som på dagen. Även i inlandet förvandlas de västliga vindarna om till nordliga.

Under morgonen snöfall västerifrån som blir alltmer ihållande. Dock uppehåll under kvällen över nordligaste fjällen. 5-10 minusgrader och upp mot 15 minusgrader under natten. Västlig eller nordvästlig vind som på kalfjället kan vara hård, 14-18 m/s. I kväll över Norrbottensfjällen avtagande vind som i natt blir ostlig.