Lördagens väder blir ett blåsigt sådant i Norrbotten och SMHI har utfärdat klass 2 varningar i fjälltrakten och inlandet. Längs med kusten blir det något svagare vindar men även där har SMHI utfärdat en klass 1 varning.

Kusten: Vädret längs med kusten blir temperaturmässigt milt med mellan 1-5 plusgrader. Under dagen klarnar himlen upp och vindstyrkan ökar. Sydvästlig eller västlig vind som under eftermiddagen och kvällen kan uppnå till 21-24 m/s. Under natten sjunker temperaturen ned mot nollgradigt.

Inlandet: Även i inlandet blir det milda temperaturer mellan -2 och +2 grader. Här ökar vindstyrkan under dagen och kan nå upp till stormbyar på 25-30 m/s. Sydvästlig till västliga vindar. Under natten sjunker temperaturen till runt 5 minusgrader och vindstyrkan avtar långsamt.

Fjälltrakterna: I fjällen blir det en mycket blåsig lördag med västlig vind och risk för orkanvindar på mellan 25-35 m/s. Värst blir det i norra Lapplandsfjällen. Det kommer även snöbyar under dagen som leder till att sikten är kraftigt nedsatt. Under kvällen avtar vindstyrkan sakta. Temperaturer på mellan 0-gradigt och 5 minusgrader.