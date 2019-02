Norrbottens inland, stormbyar: I den sydvästligaste delen av länet. Från sent söndag eftermiddag eller kväll, västliga stormbyar, upp till 25 m/s. Vinden avtar tidigt på måndagen.

Norra Lapplandsfjällen, storm: Under söndagen tilltagande västlig vind 16-22 m/s. Under kvällen vridande till nordväst och uppe på kalfjället tillfälligt storm 25 m/s. Detta i kombination med snöfall och snödrev. Vinden avtar under måndagen.