Det väntas betydligt lugnare väder i norrbotten under tisdagen. Måndagen var ett snöinferno som bidrog till att skapa kaos i trafiken men tisdagen lär bli lugnare på alla fronter. Det kommer klarna upp och det betyder också att kylan, som dämpades under måndagen, gör comeback och vi kan vänta oss temperaturer under minus 20 igen. Under måndagen tvingades Norrbottens innevånare stå ut med en isande vind som piskade i ansiktet men tisdagen kommer bli betydligt lugnare på vindsidan. Svaga vindar utlovas förutom i fjällen där det kommer blåsa friskt mot eftermiddagen.

Här hittar du väderprognosen för just din kommun.

Temperaturobservationen 05.00 tisdag:

Karesuando -28,3

Katterjåkk -22,5

Kiruna Flygplats -20,1

Pajala -24,4

Gällivare -21,4

Kvikkjokk-Årrenjarka -26,7

Jokkmokk Flygplats -20

Arjeplog -21,4

Haparanda -19,2

Luleå Flygplats -21,1

Kusten

Frampå dagen klart och 20-25 minusgrader, lokalt kallare. Mest svag vind.

Inlandet

Frampå dagen klart och 20-30 minusgrader, lokalt kallare. I kväll kan det drar in lite moln över södra Lappland och då stigande till 15-20 minusgrader. Mest svag vind.

Fjällen

Klart till halvklart, mest svag vind och kallt med 20-30 minusgrader. Från sent i eftermiddag eller i kväll kan lokala snöbyar dra in och då vind omkring väst som på kalfjället kan vara frisk.Temperaturen stiger till 10-20 minusgrader.