visst finns det platser som fortfarande har kvar kylan, Nikkaluokta hade exempelvis 30,5 vid sextiden på morgonen och det finns andra platser som har riktigt kallt men överlag så drar det åt mer rimliga temperaturer i Norrbotten. Vid kusten ligger det på 15-20 minusgrader på morgonen och kommer hålla sig där under torsdagen. Under fredagen ska det snöa och ligga kring tio minusgrader, så varmare väder är på ingång.

I Kirunatrakten ser vädret ut att vara tämligen stabilt de närmaste dagarna. Torsdagen blir klar och med temperaturer kring minus 20.

i Jokkmokk, där marknaden pågår från och med torsdag, är det fortfarande kallt under torsdagen med temperaturer under minus 20. Kylan kommer dock dämpas under helgen så marknadsbesökarna kan njuta av rimligt vinterväder bland marknadsstånden.

Kusten

Det delvis täta snöfall drar vidare åt nordost, bort från norra Västerbotten och Norrbotten. Det följs av minskad molnighet och i Västerbotten finns solchanser fram på eftermiddagen. Stora temperaturvariationer. Från -3 i Umeå till omkring -20 i Norrbotten men här något stigande. Ikväll och inatt delvis klart och då fallande temperaturer. Redan från tidigt på fredagen väntas nytt snöfall in från sydväst. Mest svag vind.

Inlandet

I norr delvis klart och på flera platser under 25 minusgrader. Ett snöfallsområde drar vidare åt nordost och följs med början i söder av minskad molnighet, solchanser i främst Västerbotten. 8-20 minusgrader. Inatt lokalt ner till -30 i samband med klart. Mest svag vind. Fredag morgon drar snöfall in i söder.

Fjällen

Mest svag och växlande vind. Delvis klart och då rejält kallt. På dagen mellan 10 och 25 minusgrader, inatt lokalt ner till -30. Fredag morgon drar snöfall in över södra Lappland.

Temperaturobservationer 05.00Karesuando -25,3

Katterjåkk -18,8

Kiruna Flygplats -18,5

Pajala -25,5

Gällivare -25,2

Kvikkjokk-Årrenjarka -22,9

Jokkmokk Flygplats -22,8

Arjeplog -19,4

Haparanda -16,1

Luleå Flygplats -20,3