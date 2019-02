Januari var riktigt kall och inledningen på februari har även den varit kylslagen. Fredagen blir kall på sina håll men nu börjar temperaturerna ligga mellan 10 minusgrader och 20 minusgrader i stället för över 20 som varit fallet tidigare. I Luleå var det exempelvis omkring 12 grader på fredagsmorgonen och det är snudd på badväder.

SMHI:s prgnos visar att de framöver kommer bli temperaturer som inte övergår tio minusgrader. Även i inlandet kommer det bli varmare även om kylan håller sig kvar lite längre.

Kusten

Mest mulet och i söder efterhand snöfall som under förmiddagen rör sig norrut upp över området. I allmänhet 10-20 minusgrader. Det mesta av snöfallet drar bort åt nordost under kvällens lopp, och under natten kan molntäcket lätta på en del håll med sjunkande temperatur som följd. Vind omkring ost, från eftermiddag mest omkring nord.

Inlandet

Mest mulet och i söder efterhand snöfall, men i nordligaste Lappland finns inledningsvis ett mindre område med klart och kallt väder, lokalt ca -30º. II övrigt mest 10-22 minusgrader. Snöfallet i söder rör sig under dagen norrut över området, och det mesta av nederbörden drar bort åt nordost under kvällens lopp, följt av delvis lättande molntäcke och sjunkande temperatur, lokalt kan det under natten åter bli ca 30 minusgrader. Först mest vind omkring ost, från i kväll mest svag och växlande.

Fjällen

Mest mulet och i söder efterhand snöfall, men i nordligaste Lapplandsfjällen finns inledningsvis ett mindre område med klart och kallt väder, lokalt ca -30º. I övrigt mest 10-22 minusgrader. Snöfallet i söder rör sig under dagen norrut över området, det drar bort ikväll och följs av uppklarning och sjunkande temperatur. Vind omkring ost, från ikväll mest svag och växlande.

Temperaturobservationer 05.00

Katterjåkk -24,2

Kiruna Flygplats -21,2

Pajala -18,9

Gällivare -21,9

Kvikkjokk-Årrenjarka -20,4

Jokkmokk Flygplats -17,5

Arjeplog -14,7

Haparanda -12,6

Luleå Flygplats -12

Skellefteå Flygplats -13