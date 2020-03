Längdskidåkning Svenska skidförbundet beslutade under torsdagen att skicka hem de svenska åkarna och ledarna från Nordamerika. Under fredagen beslutades det att helgens världscuptävlingar i Quebec ställs in.

Det var meningen att sprintfinalen i världscupen i Quebec skulle ha körts 13–15 mars. Men nu meddelar FIS att det inte blir några tävlingar med tanke på coronaviruset. Svenskarna var på plats i Nordamerika för att ladda upp för tävlingarna men lämnade landet under torsdagen. Det efter ett beslut av Svenska skidförbundet. Därmed har den norrbottniska kvintetten Charlotte Kalla, Emma Ribom, Jonna Sundling, Martin Bergström och Johan Häggström har tävlat färdigt i världscupen den här säsongen.