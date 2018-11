Nästa vecka hålls den stora invigningen av Kirunas nya stadshus, Kristallen där Kungen medverkar. Mitt i förberedelserna pågår ett arbete för att hitta orsaken till ett flertal vattenläckor som upptäckts i byggnaden. Enligt P4 Norrbotten droppar det bland annat från taket i kommunfullmäktigesalen där tre hinkar stod utställda för att samla upp vattnet. Det ska också finnas läckor i de lokaler där konstmuseet ska öppna nästa vecka.

– Det har funnits små läckage lite här och där men just nu verkar det inte finnas någonting, säger Gert Mörtvik, beställarombud kommunala fastigheter.

– Det har varit läckage i fullmäktigesalen, men jag är inte säker på att det droppar där nu, vi har ju suttit där nyss och jag tror inte att det droppade nu.

Det ska ha funnits läckage på andra ställen redan under byggtiden och ända sedan kommunen flyttade in i huset under sommaren och hösten.

– Till och från har det varit i vissa utrymmen, men det är inte så att det har runnit hela tiden utan det har kommit någon dag i månaden någonstans, säger Gert Mörtvik.

Det ska inte handla om några stora mängder vatten som läcker in.

– Vad jag vet så är det bara droppar, just nu i alla fall. Jag känner inte till att det ska vara några mängder utan det är någon droppe i timmen, jag har inte stått och mätt intervallen på det men lite grann har det varit.

Folk från Peab, som har byggt huset, samt tre fuktexperter och hela byggledarstaben jobbar med att ta reda på var läckorna kommer ifrån.

– Det är det vi inte vet. Jag har suttit i möte på förmiddagen, de håller på med det där idag, men jag har inte haft tid att vara med där, säger Gert Mörtvik.

– Det är inte något problem så till vida att det inte är något problem att vistas i lokalen. Det är ett tekniskt problem som man måste lösa, plus att de har en samordningsproblematik här. Det är väl det som är problemet, de måste hitta vad det beror på.

– Om man hittar läckan och till exempel måste öppna upp och titta någonstans så stör det verksamheten. Men jag vet inte ens om de som håller på med det där vet var de ska gå in och titta. De håller på att utreda det just nu.

När Norrbottens Media försöker nå representanter från Peab, Kirunabostäder och LKAB under onsdag eftermiddag så sitter alla i möte.

Under den första besiktningen av stadshuset som gjordes i maj månad blev huset underkänt. Det återstod för mycket arbete att göra. Två månader senare, i juli fick byggnaden grönt kort. Huset började byggas 2014 och har kostat ungefär 600 miljoner kronor.

I slutet av augusti överlämnade LKAB stadshuset till kommunen.