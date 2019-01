Efter en tät och välspelad match i Malmö Arena blev det till slut straffar som fick avgöra. Då var det 17-åringen Noel Gunler som fick förtroendet att lägga den första straffen.

– Det var ganska nervöst, men jag har en variant som jag brukar köra på. Jag tänkte att jag kör på den så får man hoppas att den går in, säger Noel Gunler och beskriver hur favoriten går till:

– Jag kommer in lite från vänsterkanten, drar den snabbt i sidled och skjuter just under plocken.

Emil Larsson saknades som bekant på grund av avstängningen han drog på sig i derbyt mot Skellefteå och Noel Gunler fick därför förtroendet att spela i kedjan med Isac Lundeström och Einar Emanuelsson.

– Jag tycker det funkade bra, säger han.

Detet unga stjärnskottet matchades också i powerplay, där han hade två vassa skottlägen, som Christopher Nihlstorp lyckades mota.

– Jag skulle hängt den där tidigare, men skönt att göra ett mål till sist, säger han.

I och med segern fick Luleå revansch mot Malmö för bottennappet precis innan jul då man torskade med 4–0.

– Vi pratade lite innan matchen om att vi inte skulle göra som sist, utan att vi skulle vinna i dag, säger Noel Gunler.

Straffmålet var hans andra för säsongen. Båda har faktiskt kommit mot Malmö.

Men det var den första gången han gjorde ett matchavgörande mål.

– I A-laget ja, säger Noel Gunler och avfyrar ett leende.