Sedan i måndags har 18-åringen tränat för fullt med laget efter att ha missat Luleå Hockeys fem sista grundseriematcher i SHL.

Nils Lundkvist, som inte spelat sedan han avbröt mötet med Timrå den 2 mars, gör att Luleå Hockey har samtliga åtta backar tillgängliga i fredagens första kvartsfinal.

– Jag tycker det känns bra, säger Luleåbacken när Sporten träffar honom efter onsdagens träningspass i B-hallen.

Men det blir lurigt för Lundkvist att ta en plats i backuppsättningen. På träningen var han åttonde back. När laget övade "special teams" var Lundkvist aldrig med i varken powerplay eller boxplay. Det var däremot Styrman som bildade fjärdebackpar med Lundkvist i fem mot fem-övningarna.

Luleå formerade backparen enligt följande:

Erik Gustafsson och Jesper Sellgren.

Daniel Sondell och Joonas Jalvanti.

Oscar Engsund och Pontus Själin.

Fredrik Styrman och Nils Lundkvist.

Lundkvist är inställd på att han behöver arbeta hårt för att återta en backplats efter drygt två och en halv vecka vid sidan om rinken.

– Det gäller bara att göra sitt bästa och försöka visa att man ska spela. Sedan är det upp till tränarna att ta ut, säger Lundkvist som är medveten om den tuffa konkurrenssituationen.

Under serien hade LHF ligans bästa försvarsspel och släppte bara in 100 mål på 52 matcher. Ett målsnitt på imponerande 1,92 mål per match.

Enligt Nils Lundkvist är främsta anledningen till lagets succésäsong att alla spelare underkastat sig Thomas "Bulan" Berglunds spelsystem.

– Vi har varit konsekventa. Vi har haft få dippar och alla har trott på spelsystemet. Alla gör det man ska, varje dag – vi har släppt fruktansvärt lite mål och haft grymt bra målvakter och försvarsspel, säger han och fortsätter:

– Det är egentligen bara en eller två matcher vi har fallit ur ramarna. Övriga 50 matcher har alla gjorde det man ska.

Han har stor respekt för kvartsfinalmotståndaren Växjö. Men är ändå segerviss.

– Det är vi som blev tvåa i serien och det är vi som kommer från en stark säsong. Vi kan vara kaxiga.

Backtränaren Henrik Stridh är inne på samma tankebana som Lundkvist när det gäller Luleås främsta uppsida hittills denna säsong.

– Framför allt är det en defensivt stark sida jag ser hos oss, säger Stridh som välkomnar 19-åringen tillbaka i truppen.

– Kul att Nisse tränar för fullt och blir bättre och bättre. Han är nog redo på fredag även om han inte spelat på flera veckor, säger Stridh.

Luleåtränaren menar att det är svårt att veta backlöftets exakta fysiska status.

– Efter en fotskada är det svårare att veta. Träning är en sak, men i match blir det mer belastning. Samtidigt behöver han nog lära sig att tåla smärta i ett slutspel.

Henrik Stridh gillar att Luleå har full backbesättning när SM-slutspelet inleds på fredag. Därefter väntar match varannan dag tills något av lagen vunnit fyra matcher.

– Alla åtta killar vill självklart spela hela tiden. Men i det långa loppet blir de bara bättre av en tuff konkurrenssituation där alla åtta är tillgängliga, säger han och fortsätter:

– Precis som tidigare under säsongen handlar det om att prestera. De som är bäst för stunden spelar.

Stridh gillar sina valmöjligheter i laguttagningarna.

– Vi har en riktigt homogen backsida. Många puckskickliga backar, men vår allra största styrka är att vi har defensivt starka backar, säger han och fortsätter:

– De är rejäla och vågar sätta press i egen zon och hålla klubba mot puck. Alla är bra på att stänga ytor för motståndare.

Under torsdagen blev det klart att Luleå Hockey även får in Viktor Grahn som nionde back i truppen. 20-åringen återvänder efter sin utlåning från Karlskrona där han lirat 57 allsvenska matcher och noterats för 4 mål och 10 assist. Han är tillgänglig för spel till den tredje kvartsfinalen mot Växjö.