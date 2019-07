Luleå Hockeys Nils Lundkvist är med Juniorkronorna i Plymouth, USA, för en försäsongsturnering, World Junior Sunmer Showcase, när olyckan var framme.

Lundkvist och Sverige var under press i egen zon när han enligt bilderna fick ett felskär och föll.

Nils Lundkvist (NYR) will miss the rest of the World Junior Sunmer Showcase because of a lower body injury sustained yesterday, according to Sweden coach Tomas Monten

Det var ganska tydligt att Lundkvist hade stora smärtor i sitt högra ben efter fallet, men uppgifter om vad det var som fick den största smällen saknas.

Rapporter av nhl.com:s reporter Adam Kimelman gör gällande att Lundkvist kommer att missa resten av försäsongsturneringen i Plymouth, USA.

Vi kommer att uppdatera artikeln så fort vi vet mera.