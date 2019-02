I en intervju med hockeysverige.se ger han sin version om den turbulenta säsongen. Han lämnade Timrå för Luleå, men det blev inte alls som han hade tänkt sig.

– Jag kom upp dit och kände egentligen ingen förutom Patrick Cehlin, men han är ju inte med i laget på det sättet nu när han är skadad. Sedan var det ett nytt sätt att spela och ett nytt ledarskap. Det blev en stor omställning, säger han till Hockeysverige och fortsätter:

– Tittar man på de lag som ”Bulan” (tränaren Thomas Berglund) har haft genom åren så har det tagit lite tid för dem att komma in i hans spelsystem. Det blev ingen startsträcka för mig, utan det vara bara att gå in och pumpa in en massa information. För mig blev det lite kortslutning. Jag kom inte in i det över huvudet taget. Jag jobbade stenhårt, men det slutade med att jag åkte runt och spelade för att göra rätt, inte för att spela hockey på mitt sätt eller på instinkt.

Guter drabbades dessutom av en hjärnskakning som han led av.

– Jag fick ett sådant bakslag på hjärnskakningen att jag blev låg på energi och saknade ork, jag hade inget driv. Det var nästan så att jag var på väg att bli så där deppig som vissa blir efter hjärnskakningar. Men Luleås medicinska team valde att plocka bort mig. De skötte det jättebra och stöttade mig. Det ska de ha all heder för.

Nu ser 30-åringen från Stockholm fram emot att börja om på nytt i Djurgården som han spelat med tidigare. Hans kontrakt med klubben sträcker sig även över 19/20.