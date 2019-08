Här är laget i sin helhet:

Målvakt: David Rautio (Joel Lassinantti)

Backpar:

Nils Lundkvist, Erik Gustafsson

Pontus Själin, Oscar Engsund

Jesper Sellgren, Fredrik Styrman

Viktor Edström, Joonas Jalvanti

Kedjor:

Petter Emanuelsson – Jack Connolly – Filip Hållander

Einar Emauelsson – Juhani Tyrväinen – Isac Brännström

Karl Fabricius – Niklas Olausson – Robin Kovacs

Noel Gunler – Jonas Berglund – Carl Mattsson

Luleå har tre spelare på skadelistan. Det handlar om forwardstrion Arttu Ilomäki (fot), Austin Farley (okänd skada) och Emil Larsson (arm).

Utöver tyska Augsburger ingår nordirländska Belfast Giants samt tjeckiska Bílí Tygři Liberec i grupp C. Belfast och Liberec möter varandra i The SSE Arena senare under torsdagskvällen.

Luleå Hockey kommer till premiär med tre raka segrar under försäsongen. Laget har vunnit med 1–0 över Björklöven, 3–2 mot finska Kärpät samt med 3–1 över Skellefteå.

Även tyskarna har tre raka vinster under CHL-uppladdningen. 3–0-seger över norska Vålerengen, 4–3 mot schweiziska Bern samt senast en 3–0-seger över österrikiska Linz.