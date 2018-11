Luleå Hockey har rest vidare från Örebro till Gävle för att spela mot Brynäs under lördagen. Efter matchen mot Örebro som dramatiskt avgjordes i slutsekunderna siktar laget nu på tre nya poäng. Lagkaptenen Erik Gustafsson berättar att det finns några saker som man kan göra bättre.

– Det är väl bara de vanliga sakerna med hårt jobb och smarta beslut med pucken, men jag tycker att alla intentioner och allt, det fanns en idé mot Örebro och det gäller att fortsätta på det. Sen försöka ta lite färre utvisningar, skapa lite längre anfall och ha lite mer puckinnehav, säger Gustafsson.

Just mot Örebro var Luleå stundtals hårt pressade och tittar man på skottstatistiken var Örebro överlägsna med 38 skott på mål, jämfört med Luleås 20.

– Det är alltid svårt att komma in på bortplan, men jag tycker att vi började bra. Sen tar vi lite mycket utvisningar och då tycker jag att de tar över matchen litegrann. Vi jobbar oss in i matchen igen och ger dem inte så mycket chanser, utan det är i powerplay som de skapar. Sen får de ett mål, men vi lyckas vinna ändå så det är ändå starkt jobbat tycker jag, säger lagkaptenen.

Om de kommande motståndarna i Brynäs har inte Gustafsson så mycket att säga och fokuset ligger främst på det egna laget.

– De har ju haft en lite turbulent tid, men har gjort det rätt bra sedan de bytte tränare och är starka hemma. Men vi brukar inte fokusera så mycket på motståndarna utan mest på oss själva och vad vi ska göra. Så går vi in och följer vår matchplan har vi goda chanser på tre poäng.

Laget har med sig en positiv känsla inför matchen mot Brynäs och innehar fortsatt serieledningen efter vinsten senast, men det är viktigt att vara ödmjuka menar Erik Gustafsson.

– Vi har en bra känsla i gruppen, har kul tillsammans och det är en bra harmoni. När det börjar drar ihop sig till en match så går vi alltid in med känslan och tanken att vi ska vinna och komma därifrån med tre poäng. Just det självförtroendet tror jag betyder väldigt mycket just nu, men det gäller att fortsätta vara ödmjuka och jobba hårt. Det är tight i tabellen.

Tight i tabellen är det verkligen, serieledande Luleå har faktiskt bara sju poäng ner till Brynäs som innehar tiondeplatsen.

– Det är roligt att det är så pass tight ändå, det skapar mer spänning i serielunken. Varje vinst betyder oerhört mycket, säger Gustafsson.