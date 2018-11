Under fredagskvällen slog Luleå Hockey/MSSK publikrekord i SDHL inför ett proppfullt Coop Norrbotten Arena med 6220 åskådare på läktaren. Laget passade då även på att bräcka AIK med 4–1.

Redan under lördagseftermiddagen var det dags för helgens andra möte lagen emellan – denna gång i Älvåkra Ishall i Älvsbyn. Luleå Hockey kom ut stärkta av fredagens seger och satte omedelbart hård och hög press på stockholmarna, men hade problem att få hål på Amanda Johansson i AIK-målet. Totalt under första perioden avlossades 25 skott mot Johansson. När hemmalagets Natalie Ferno blev utvisad gavs AIK chansen att på allvar ta sig in i matchen, vilket man även försökte med. Gästerna fick ett par chanser att ta ledningen, men precis som Luleå Hockey blivit vana vid bjöd Sara Grahn Älvsbypubliken på flertalet parader av det svårare slaget.

Om första perioden var någorlunda jämn blev klasskillnaden lagen emellan väldigt tydlig i andra och Luleås målchanser avlöste varandra en efter en. Och tillslut skulle man även få utdelning. Efter att Noora Tulus försökt men Johansson i AIK-målet släppte retur på skottet, kunde Emma Nordin raka in returen i öppet mål. Men som en blixt från en klar himmel kom gästernas kvittering. AIK:s Lisa Johansson pricksköt in utjämningen. Repliken från Luleå Hockey/MSSK kom däremot snabbt. Återigen var Emma Nordin sist på pucken och även denna gång kom målet i numerärt överläge.

Pucken hann knappt släppas för slutperioden innan AIK-målvakten fick släppa eftermiddagens tredje puck förbi sig. När Erica Udén-Johansson fick sätta sig två minuter i utvisningsbåset, passade Luleå Hockey/MSSK på att göra matchens tredje mål i powerplay genom Noora Tulus. AIK gjorde som i de två första perioderna och kom till några snabba spelvändningar, men närmare än så kom aldrig gästerna. Istället kunde Jenni Hiirikoski avgöra matchen definitivt i öppen kasse in slutet av matchen.